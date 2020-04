Münchner Oktoberfest: Wegen Corona droht Absage

Das Oktoberfest in München lockt jedes Jahr mehr als sieben Millionen Besucher aus der ganzen Welt in die bayrische Landeshauptstadt. In Zeiten von Corona ist das eigentlich undenkbar und deshalb steht die Abhaltung des größten Volksfests der Welt in diesem Jahr auch auf der Kippe. Der deutsche Virologe Alexander Kekulé hält es gar für „ausgeschlossen“, dass die Wiesn am 19. September eröffnet wird.