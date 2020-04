Explosion und Brand im Berliner Stadtschloss

Großbrand auf Dächern von Hochhäusern am Freitag

Erst am Freitag kam es in Berlin zu einem Großbrand: Ein Feuer auf den Dächern von fünf zusammenhängenden Hochhäusern hielt 120 Feuerwehrmänner auf Trab. 1200 Quadratmeter standen in Flammen. Bewohner des Hauses waren nicht in Gefahr, ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.