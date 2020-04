Religionsvertreter: „Feiert Ostern heuer zu Hause“

Die „Krone“ überträgt die heutige Pressekonferenz des Kärntner Landeshauptmannes Peter Kaiser und den Vertretern der drei Glaubensgemeinschaften live. Der Titel des Medientermines lautet „Information und Ausblick in der Corona-Krise durch das Land Kärnten und die drei großen Glaubensgemeinschaften in Kärnten“. Neben LH Peter Kaiser nehmen auch Bischof Josef Marketz, Superintendent Manfred Sauer und Esad Memic, Vorsitzender der IRG Kärnten und Vizepräsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), teil.