Serbien: Covid-Infizierte müssen in Massenlazarett

In Serbien dürfen mit SARS-CoV-2 infizierte Menschen, die keine oder nur leichte Symptome aufweisen, nicht mehr in Heimquarantäne bleiben. Wer positiv auf das gefährliche Coronavirus getestet ist, wird nun verpflichtend in ein Massenlazarett eingewiesen. Das hat am Dienstag das serbische Gesundheitsministerium angeordnet.