Schweizer will mächtigster Mann im Skisport werden

Wahl im Herbst?

Weitere Kandidaten sind der in Schweden geborene britische Geschäftsmann und Head-Chef Johan Eliasch. Weitere mögliche Herausforderer sind FIS-Vizepräsident Mats Arjes und FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis. Die Frist für die Bewerbung um den Präsidenten-Job (30 Tage vor den Wahlen) wird neu festgelegt, da der FIS-Kongress in Thailand wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden ist. Die Wahl kann deshalb nicht am ursprünglich geplanten Datum Ende Mai, sondern frühestens im Herbst stattfinden.