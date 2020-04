1189 Anzeigen gegen „Corona-Sünder“ an einem Tag

Zu „Corona-Partys“ und Spuck-Attacken komme es „Gott sei Dank nur vereinzelt“, stellte Nehammer am Sonntag fest. Mit Abstand die meisten Anzeigen gab es laut Innenministerium mit 529 in Wien. Auf den Plätzen folgten Tirol (258), Oberösterreich (109) und die Steiermark (108). Am wenigsten zu beanstanden gab es im Burgenland (13) und in Vorarlberg (fünf).