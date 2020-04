Bankraub in Wien: Polizei sucht diesen Mann

Der Gesuchte war am Freitag gegen 10.40 Uhr in die Bankfiliale am Rennbahnweg gestürmt. Er bedrohte die Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Eine Kundin (58) versuchte in diesem Moment, aus der Filiale zu flüchten. Der Täter feuerte daraufhin einen Schuss ab und traf die 58-Jährige im Bereich der Nieren. Sie erlitt einen Durchschuss und ist außer Lebensgefahr.