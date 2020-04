Bankräuber gibt Schuss ab: Kundin schwer verletzt

Eine 58-Jährige ist bei einem Überfall auf eine BAWAG PSK-Filiale am Rennbahnweg 40 in Wien-Donaustadt am Freitagvormittag schwer verletzt worden. Der noch unbekannte Täter schoss der Frau offenbar in den Rücken, als diese aus der Filiale fliehen wollte. Der mit einer Corona-Schutzmaske maskierte Räuber flüchtete anschließend mit dem Fahrrad, nach ihm wurde Freitagnachmittag gefahndet.