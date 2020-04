St. Michael will nun neue Chalets

Ein Aparthotel samt zwei schmucker Chalets direkt an der Piste: Die segnete die Gemeindevertretung in St. Michael im Lungau einstimmig ab! „Ein absolut positives Projekt, das direkt in einer touristischen Einheit auf der Katschberghöhe entsteht. Das nimmt keinen Platz weg“, sagt Bürgermeister Manfred Sampl.