IS-Anführer in Afghanistan wurde festgenommen

Weitere Details wolle der afghanische Geheimdienst in den nächsten Tagen bekannt geben. Die Terrormiliz IS ist in Afghanistan Anfang 2015 aufgetaucht und will dort sowie auf pakistanischem Gebiet seitdem eine „Provinz“ namens IS-Khorasan etablieren. Nach einem Sicherheitsbericht der Vereinten Nationen leitete Farrukhi, der auch unter dem Namen Mawlawi Abdullah in Erscheinung trat, seit etwa einem Jahr die IS-Terrorgruppe in Afghanistan.