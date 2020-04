Kurz appelliert: „Bis Ostern noch durchhalten!“

Burgenland sperrt den Neusiedler See, der Bund seine Gärten wie Schönbrunn oder den Augarten in der Großstadt Wien. Wo soll man noch hin, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt?

Ich wohne auch in einer Wohnung, weiß von Freunden, wie schwer das Zusammenleben auf engem Raum ist. In Rom, Paris, Madrid sind Spielplätze und Parks gesperrt. Meine Bitte: Halten wir gemeinsam durch!