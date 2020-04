Spät, aber doch: Drastische Maßnahmen in Singapur

Im Kampf gegen das Coronavirus greift nun auch Singapur, das sich lange dagegen gewehrt hatte, zu schärferen Maßnahmen. Alle Schulen und nicht lebensnotwendigen Geschäfte und Unternehmen sollten ab kommender Woche geschlossen bleiben, kündigte Regierungschef Lee Hsien Loong in einer Fernsehansprache an. Grund für die Maßnahmen ist der jüngsten Anstieg an Infektionszahlen.