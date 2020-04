SPÖ rettet Regierung drittes Corona-Maßnahmenpaket

Der Nationalrat hat am Freitagabend in einem Abstimmungsmarathon das dritte Corona-Paket beschlossen. Um es auch umsetzen zu können, braucht es noch die Zustimmung des Bundesrats, der am Samstag zusammentritt. Neben der türkis-grünen Koalition stimmte auch die SPÖ für die Vorlagen. FPÖ und NEOS stimmten dagegen.