Zadic: Keine Delogierungen zwischen April und Juni

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat am Freitag „viele kleine Maßnahmen“ für Mieter und Vermieter in der Corona-Krise verkündet. Wer zwischen April und Juni die Miete nicht bezahlen könne, wird nicht gekündigt. Außerdem wird es im selben Zeitraum keine Delogierungen geben. Für Vermieter wird es zunächst einmal für drei Monate Kreditstundungen geben. Häftlinge in Österreichs Justizanstalten werden in Zukunft bis zu 5000 wiederverwendbare Gesichtsmasken pro Woche herstellen.