60 Prozent der Österreicher würden Daten hergeben

43 Prozent der insgesamt 506 Befragten gaben an, dass sie ihre Daten anonymisiert zur Verfügung stellen würden, teilte der Meinungsforscher am Freitag per Aussendung mit. 17 Prozent würden die Daten demnach sogar personalisiert übermitteln. Sechs Prozent stimmten für „weiß nicht“ oder enthielten sich ihrer Meinung.