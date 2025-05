FC Bayern: Wirtz sagt ab, aber Tah kommt!

Tah schon bei der Klub-WM dabei?

Tah wechselt ablösefrei zu den Bayern, sein Vertrag in Leverkusen läuft am 30. Juni aus. Da der FC Bayern ihn jedoch gerne schon bei der Klub-WM, die am 14. Juni startet, dabei haben möchte, könnte noch eine kleine Ablösesumme fällig werden.