Trump: Smartphone-Zoll gilt für gesamte Branche

Trump fordert US-Fabriken – „nicht in Indien oder sonst wo“

US-Präsident Donald Trump drohte Apple zuvor mit Importzöllen in Höhe von 25 Prozent. Er habe Apple-Chef Tim Cook schon vor langer Zeit darüber informiert, dass er erwarte, dass iPhones, die in den USA verkauft würden, in den USA gebaut würden, „nicht in Indien oder sonst wo“, schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. „Wenn das nicht der Fall ist, muss Apple einen Zoll von mindestens 25 Prozent an die USA zahlen.“