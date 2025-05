Asylanträge gingen zuletzt um 35 Prozent zurück

Mehr als die Hälfte der Asylwerber ist unter 18

Was die Asylwerber in Österreich angeht, fällt auf, dass etwas mehr als die Hälfte minderjährig ist. Etwa ein Drittel fällt in die Gruppe der 0- bis 3-Jährigen. Nur ein Fünftel der Asylsuchenden ist 35 oder älter. Die Geschlechterverteilung ist mittlerweile recht ausgeglichen. Im April waren immerhin 45 Prozent der Ansuchen von Frauen. In früheren Jahren war der Anteil der Männer bei weitem höher.