Tanner will keinen nuklearen Schutzschirm

„Wer den Frieden will, muss sich auch vorbereiten“

Im Lichte möglicher Bedrohungen, etwa durch Russland, müsse Österreich „wieder verteidigungsfähig“ werden. „Wer den Frieden will, muss sich auch vorbereiten“, so Tanner. Dazu gehöre auch die Modernisierung der Kasernen, wovon insbesondere die heimische Bauindustrie profitieren könne.