Oracle kauft KI-Prozessoren um 40 (!) Mrd. Dollar

Das Zentrum in Texas soll zum Stargate-Projekt gehören, das von führenden KI-Unternehmen der USA vorangetrieben wird. Es soll die Stellung der USA im globalen Wettbewerb bei der Künstlichen Intelligenz stärken. OpenAI, Oracle und Nvidia sind zudem an einem Stargate-Projekt im Nahen Osten beteiligt: In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) soll ebenfalls ein riesiges KI-Rechenzentrum entstehen. Hier dürften mehr als 100.000 Nvidia-Chips verbaut werden. Die erste Stufe soll 2026 in Betrieb gehen.