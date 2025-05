Edmonton gleicht Halbfinal-Serie gegen Dallas aus

Skinner wehrte 25 Schüsse ab

Ryan Nugent-Hopkins führte sein Team mit einem Tor und einem Assist zum wichtigen Sieg, Tormann Stuart Skinner schaffte sein drittes Shutout in den Play-offs. Er wehrte 25 Schüsse ab. Dallas hatte zuvor sieben Spiele in Folge auf eigenem Eis gewonnen. Nach zwei Auswärtsspielen empfängt Edmonton die Stars nun zweimal in Folge zu Hause. Weiter geht es in der Serie bereits am Sonntag (21.00 Uhr MESZ).