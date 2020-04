Kärntner Miliz verstärkt das Heer

„Durch die Verlängerung des Grundwehrdienstes dieser 200 Soldaten wird auch in Kärnten sichergestellt, dass bis zum Einrücken der Milizsoldaten sämtliche Kontrollen an den Grenzen sowie weitere Unterstützungsleistungen während der Corona-Krise aufrechterhalten bleiben“, so Presseoffizier Christoph Hofmeister. Spätestens Mitte Mai werden die „Aufschubgrundwehrdiener“ durch Milizsoldaten abgelöst.