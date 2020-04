Kostenlose Hilfe in Krisen

Kostenlose Entlastungsgespräche

Abseits von Nachbarschaftsstreitereien gibt es auch zahlreiche weitere Herausforderungen, vor allem in Zeiten wie diesen. Die Psychotherapeutin Bianca Kumaier bietet darum kostenlose Entlastungsgespräche an - bei Bedarf anonym und völlig unverbindlich. „Es ist wichtig, dass Menschen jemanden zum Reden haben“, so Kumaier. „Ich merke, dass der Leidensdruck bei vielen gerade sehr groß ist.“ Ein Gespräch dauert 50 bis 70 Minuten. Infos: 0660/80 70 103.