Salzburger meiden die Corona-Gewissheit

Nur noch halb so viele Tests sind in den vergangenen Tagen in Salzburg durchgeführt worden. Am Sonntag nahm das Rote Kreuz gar nur 148 Abstriche, dabei wären bis zu 500 möglich. Auch der Bund fordert klar mehr Tests. Warum der Rückgang? „Womöglich haben die Leute Angst vor einem positiven Ergebnis und den damit verbundenen Einschränkungen“, erklärt sich Richard Greil, Leiter des medizinischen Krisenstabs, die Flaute.