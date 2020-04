Ferlachs Traum-Saison wird annulliert!

Unterstützen kann man die Ferlacher auch an einer anderen Front: Nur noch bis morgen, Donnerstag (24 Uhr), läuft nämlich das Voting für das „Team des Jahres“. Bei dem auch zwei Ferlacher wählbar sind: Bei den Trainern Sinisa Markota – und auf der Position „Rückraum Mitte“ der bärenstarke Legionär Matic Kotar. Infos via Spusu-Liga-App, gevotet wird per SMS an 0670 800 6010.