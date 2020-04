Salzburgs Frauenhäuser rechnen mit spätem Ansturm

Die meisten Salzburger haben gerade viel Zeit, die sie in den eigenen vier Wänden verbringen. Langeweile, Frust, Jobverlust und Alkohol sind die giftige Mischung, die derzeit besonders Frauen gefährlich werden kann, weiß Doris Weißenberger, Leiterin des Frauenhaus Mirjam in Hallein. Noch sind dort viele Betten frei, Telefone laufen noch nicht heiß. „Wir wissen, dass so eine Welle zeitverzögert auf uns zukommt. Denn viele Frauen, die jetzt gerade häusliche Gewalt erleben, finden keine Gelegenheit bei uns anzurufen. Normalerweise passiert das nämlich dann, wenn der Mann in der Arbeit oder außer Haus ist“, so Weißenberger. Aufgrund der aktuellen Ausgangsbeschränkungen kommt das so gut wie nicht vor. Zu Hause spitzt sich die Lage zu: „Die Gewaltspirale beginnt klein und schaukelt sich dann immer weiter auf.“