„Kleine und mittlere Händler wurden übersehen“

Belastende Mehrkosten

„Ich will wissen, wie wir zu den Masken kommen sollen. Einwegmasken sind entweder frühestens ab Mai lieferbar oder werden zu horrenden Preisen verkauft - das ist für uns nicht drin“, so Strutz-Winkler, in dessen Märkte auf die Einhaltung der Abstände geachtet wird und es sogar Zutrittsbeschränkungen gibt, wenn zu viele Kunden im Markt sind.