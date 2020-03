Erstes Geld für die Härtefälle

Trotz der schnellen Hilfe läuft es aber nicht auf der ganzen Linie rund. Vor allem die Salzburger Freiheitlichen üben Kritik an der Art und Weise. Abgesehen davon, dass die Server der Wirtschaftskammer bereits am ersten Tag durch die vielen Anträge ihren Geist aufgaben, kritisieren sie generell die Verwaltung des Fonds durch die Wirtschaftskammer scharf. Für FP-Chefin Marlene Svazek sind es vor allem zwei große Punkte, die alles andere als ideal sind: Die Kontrollrechte der WKO und die strengen Zugangskriterien. „Die Unternehmer müssen einer umfangreichen Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu ihrer wirtschaftlichen Lage zustimmen inklusive Kontrollrechten durch die WKO und das auf zehn Jahre“, so Svazek.