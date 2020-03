Trump erwägt, New York unter Quarantäne zu stellen

UNO spendet 250.000 Gesichtsmasken für New York

Unterdessen spenden die Vereinten Nationen den USA 250.000 Gesichtsmasken für die Millionenstadt New York. „New York ist für uns nicht nur unser Zuhause oder das Hauptquartier der Vereinten Nationen. Es ist eine lebendige internationale Hauptstadt, über die die Welt kommuniziert, debattiert, handelt und gedeiht“, ließ UN-Generalsekretär António Guterres am Samstag mitteilen. Man hoffe, dass man die Ärzte und Pfleger in der Metropole damit unterstützen könne. Die Masken kommen der UNO zufolge aus eigenen Lagern in New York.