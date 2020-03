20 Erkrankte in Altenheimen in Imst und Lienz

Insgesamt 20 Bewohner und Mitarbeiter in fünf Tiroler Altersheimen in den Bezirken Imst und Lienz sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. In den Altersheimen von Silz, Nassereith und Längenfeld sowie im Betagtenheim Imst wurden sieben Personen positiv getestet, im Altenheim Lienz gibt es 13 positive Test, teilte das Land Tirol am Samstag in einer Aussendung mit.