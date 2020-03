Mehr als 250.000 Infizierte in ganz Europa

Allerdings sei es noch zu früh für die Feststellung, dass die Pandemie in Italien ihren Höhepunkt erreicht habe, hob der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, hervor. In Italien starben nach offiziellen Angaben vom Donnerstag bereits mehr als 8000 Menschen an der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 - so viele wie in keinem anderen Land der Welt. In der besonders schwer betroffenen norditalienischen Region Lombardei nahm die Zahl der neuen Infektionen zudem am Donnerstag wieder zu.