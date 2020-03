Auch Sie können Kinder online beim Lernen betreuen

Wertvoller Beitrag in Krisenzeit

Das Projekt verbindet aber nicht nur ältere Menschen mit jüngeren, es schafft auch für beide eine neue Lebensqualität, wie bei Lernsieg betont wird. Zu sehen, wie Kinder lernen und sich weiterentwickeln, kann demnach ihre erwachsenen Lernbetreuer glücklich machen. Sie können das Gefühl genießen, einen wertvollen Beitrag zur Aufrechterhatung unserer derzeit ohnehin arg gerüttelten Gesellschaft zu leisten. Kinder können so die Corona-Zeit nützen, um beim Lernen aufzuholen und danach bessere Chancen in der Schule und für ihr Leben zu haben.