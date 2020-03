Frühstück mal anders: Smoothie-Bowls!

Schönheit zum Löffeln

Base: Das Grundrezept ist sehr einfach und schnell zubereitet. Man nehme eine Schüssel Bananenscheiben, eine Schüssel gefrorene Früchte und ein wenig Flüssigkeit. Die Banane sorgt für die Cremigkeit der Smoothie Bowl und versorgt den Körper gleichzeitig mit gesunden Kohlenhydraten, sowie Kalium und Magnesium. Damit ist die Banane ein wertvoller Energielieferant aus der Natur. Die gefrorenen Früchte sind wichtig, damit die Bowl nicht zu flüssig wird. Außerdem hilft es sehr bei der Vorbereitung: Sie können das Obst zum Beispiel am Sonntag für die gesamte Woche vorschneiden und abpacken. So haben Sie im Handumdrehen täglich eine frische Smoothie Bowl. Fehlt nur noch die Flüssigkeit. Also ab zum nächsten Punkt!