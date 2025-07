Neue Ära! Bundesliga arbeitet an eigenem Sender

Die Deutsche Fußball-Bundesliga ist mit einem überraschenden Deal direkt in das Mediengeschäft eingestiegen. Die DFL hat 6,5 Prozent der Anteile an der kostenpflichtigen Streaming-Plattform Dyn erworben, die der frühere DFL-Chef Christian Seifert gemeinsam mit dem Medienhaus Springer aufgebaut hat. Ein Modell, das in Österreich ebenfalls möglich wäre ...