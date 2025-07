Trans-Athletin werden Schwimm-Rekorde aberkannt

Stellungnahmen von Uni und US-Bildungsministerium

Uni-Präsident Larry Jameson erklärt dazu in einer offiziellen Stellungnahme: „Wir werden die Schwimmrekorde der Penn-Frauen überprüfen und aktualisieren, um anzugeben, wer gemäß den aktuellen Teilnahmebedingungen die Rekorde halten würde.“ Das US-Bildungsministerium teilte zudem mit, dass die Teilnahme von Thomas an den Frauen-Schwimm-Wettbewerben gegen ein Bundesgesetz verstoßen habe. In einer Aussendung wird zudem ergänzt: „Weiblichen Athleten werden Titel und Rekorde zurückgeben, die von männlichen Athleten missbräuchlich errungen wurden.“