Reglos in Wohnung: Vier Verdächtige festgenommen

Neue Entwicklungen im Fall jener 17-Jährigen, die kürzlich reglos in einer Wohnung in Wien-Simmering gefunden wurde. Mittlerweile wurden alle vier Syrer, die sich zum Zeitpunkt in den Räumlichkeiten befunden hatten, festgenommen. Einer von ihnen räumte zudem ein, mit der 17-Jährigen Sex gehabt zu haben – einvernehmlich.