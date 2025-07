Unwetterschäden: Jetzt packen 50 Soldaten mit an

Groß war das Bangen am Dienstag vor weiteren Unwettern – und tatsächlich zogen am Abend wieder bedrohliche dunkle Wolken gepaart mit starken Regenfällen ins Gschnitztal. Und es ging auch wieder eine Mure ab, direkt auf die Landesstraße! Als sich die Situation entspannte, wurde noch in der Nacht damit begonnen, die Straße freizuräumen.