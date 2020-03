Land listet jetzt Fälle für Gemeinden einzeln auf

Persönlichkeitsschutz

Bedenken, dass dadurch der Persönlichkeitsschutz nicht mehr gewährleistet sein könnte, hat er so wie Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP) keine. „Die Anonymität wird gewahrt. Mittlerweile sind die Fallzahlen so hoch, dass keine Rückschlüsse möglich sind!“ Weniger bedenkenlos sieht die Datenweitergabe hingegen Nicole Eder, ÖVP-Bürgermeisterin in Steinbach am Attersee.