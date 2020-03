Mehrere Anzeigen wegen „Corona-Partys“ in NÖ

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Niederösterreich mehrere illegale Partys aufgelöst. In den Bezirken Lilienfeld, Tulln und Amstetten hatten sich am Abend jeweils mehrere Personen zu sogenannten „Corona-Partys“ in Privatwohnungen getroffen, teilte Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion mit. Nachbarn verständigten daraufhin die Polizei.