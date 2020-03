Italo-Profi: „An Traurigkeit nicht zu überbieten“

Fußball-Profi Robin Gosens von Atalanta Bergamo hat ein dramatisches Bild der Lage im Norden Italiens durch die Coronavirus-Pandemie gezeichnet. „Das ist an Traurigkeit aktuell nicht zu überbieten, was bei uns passiert, leider Gottes“, sagte der per Video zugeschaltete deutsche Mittelfeldspieler am Samstag im ZDF-„Sportstudio“.