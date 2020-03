Köstinger: Versuchen es vorerst mit Freiwilligkeit

Zivildienstministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) rechnet in der Corona-Krise mit einer massiver Verschärfung der Lage im Pflegebereich. Um das Problem in den Griff zu bekommen, werden aktive Zivildiener drei Monate länger dienen müssen und ehemalige zu einem Freiwilligen-Dienst aufgerufen. Bisher haben sich bereits 1400 Männer gemeldet. Dafür bedankte sich Köstinger am Samstag in einer Pressekonferenz, in der „ZiB 2“ am Abend räumte die Ministerin ein, dass auch diese vorbildhafte Bereitschaft nicht reichen könnte. Es müssten sich weiterhin Freiwillige melden. Gefragt, ob man in letzter Konsequenz frühere Zivildiener auch verpflichten würde, meinte Köstinger, dass man vorerst weiter auf Freiwilligkeit baue.