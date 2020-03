Eishockey-Graz: Vertragsgespräche auf Eis

Anruf bei Philipp Lindner, dem 99ers-Eishockey-Spieler aus Tirol und die Frage: Alles gut bei dir? „Ja, ich bin in Graz. Also bin ich von der Quarantäne in Tirol nicht betroffen. Aber meine Eltern, Verwandten und Freunde, die ja alle in Innsbruck und Umgebung leben, sehr wohl.“ Täglich telefoniert der 24-Jährige mit seiner Heimat. „Ein Kumpel von mir ist ja schon seit Tagen in Heim-Quarantäne. Zum Glück ist sein Krankheitsverlauf nicht tragisch. Aber es zeigt mir auch, dass ich vorsichtig sein muss. Auch ich bleibe bis auf meine Einkäufe daheim, trainiere und mache meine Übungen am Balkon. Nur hie und da gehe ich alleine laufen“, erzählt Lindner, der auch kommende Saison einen Vertrag in Graz hat.