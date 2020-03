Blümel: Nach der Krise wird wieder gespart

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Samstag klargestellt, dass nach der Corona-Krise wieder gespart werden muss. Wenn nach der Krise wieder ein gutes Wachstum gegeben sei, werde man die Schulden wieder abbauen, kündigte Blümel in einem ORF-Interview an. „Wir helfen in der Not und sparen, wenn‘s gut läuft.“