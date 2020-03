Verstöße gegen Maßnahmen: Weitere 300 Anzeigen

„Zählweise an und für sich dieselbe"

Das Ministerium und die Stadt Wien würden die Fälle auf die gleiche Art dokumentieren. „Die Zählweise ist an und für sich dieselbe“, unterstrich Had. Ein Unterschied ergebe sich eventuell, wenn zu unterschiedlichen Uhrzeiten ausgewertet werde. In der Regel handle es sich bei den Wiener Betroffenen auch um in der Stadt sesshafte Personen, da der Ärztefunkdienst die Untersuchungen zu Hause durchführe.