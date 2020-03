2 Corona-Patienten in Wiener Kliniken verstorben

Die beide Patienten in Wien seien bereits in schlechtem Allgemeinzustand gewesen, wie Andreas Huber, Sprecher des medizinischen Krisenstabes der Stadt Wien, am Freitagnachmittag mitteilte. Sie befanden sich bereits seit einigen Tagen in Krankenhäusern, wo sie nun auch verstorben sind. Damit stieg die Zahl der Toten durch das Coronavirus in der Bundeshauptstadt auf sechs.