Mehrsprachige Info-Offensive für Migranten wirkt

Das Integrationsministerium bietet gemeinsam mit dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) als Unterstützung zur Bewältigung der Coronakrise in Österreich seit einer Woche ein verstärktes, mehrsprachiges Info-Service für Menschen mit Migrationshintergrund an. Die erste Zwischenbilanz fällt positiv aus: Insgesamt wurden 170.000 Menschen entweder via SMS, Mail, Online oder per Telefon erreicht.