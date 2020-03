Unsere „Alten Ansichten von Kärnten“ auch online!

Möllbrücke - an der Mündung der Möll in die Drau gelegen - sieht man auf unserer heutigen alten Ansicht aus der Vogelperspektive. Erstmals erwähnt wurde die Ortschaft in einer Urkunde aus dem Jahr 1253 - und zwar als „mölnprukke“. Übrigens: Um das Jahr 1870 konnte Möllbrücke mit einer besonderen Attraktion aufwarten! Am Ufer der Drau waren mehrere Tafeln angebracht, auf denen Wanderer und Urlauber über vergangene Katastrophen lesen konnten...

(Bild: ÖNB)