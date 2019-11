Alte Ansichten: Berühmte Klagenfurter von einst

Alte Ansichten von Klagenfurt: Vinzenz Rizzi

Eigentlich in Spittal an der Drau geboren, war der Priester und Autor Vinzenz Rizzi (1816-1856) ein Wahl-Klagenfurter (siehe Foto oben). Er trat hier in das Priesterseminar ein. Zuvor und auch während seiner Zeit im Seminar arbeitete und wirkte er als Journalist. Rizzi schrieb viele wunderschöne Liebesgedichte; daher nannte ihn sein Freund Eduard Hanslik auch den „immer verliebten Priester“.