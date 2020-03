NASA legt ihre Mond-Projekte vorerst auf Eis

Unter den Mitarbeitern im Stennis Space Center in Hancock County an der Grenze zwischen den US-Bunesstaaten Mississippi und Louisiana gebe es einen bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2, erklärte Bridenstine. Zudem steige die Zahl der Infektionen in der näheren Umgebung. Zunehmend begäben sich Mitarbeiter wegen der Pandemie in Isolation.