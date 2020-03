Vertrag in Gefahr? Ferrari macht Druck auf Vettel!

„Es ist für ihn und für uns selbst wichtig, dass wir so früh wie möglich Klarheit haben“, sagte Binotto. Er attestierte Vettel eine sehr gute Form, stellte aber auch klar: „Es liegt in seinen Händen. Er weiß, dass er es gut machen muss. Es ist ein Schlüsselmoment seiner Karriere, denn was immer er auch macht zum Start der Saison, wird wichtig für die Erneuerung sein.“ Bisher 14 Vettel-Siege für Ferrari insgesamt in fünf Jahren sind zu wenig. Nur einer in der vergangenen Saison - viel zu wenig.